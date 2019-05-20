Канада – Дания: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Канады и Дании. Игра состоится сегодня, 20 мая, в Кошице на арене «Стил».
Ставка: победа Канады как минимум в 4 шайбы за 1.66.
«Тоже вполне однозначная игра. Канадцы выиграют, команда идёт по нарастающей. После очередной победы они не будут своего упускать. Канадцы сыграют в большинстве, датчане точно будут удаляться. Своего они добьются и соперников всех добьют, канадцы же, как стервятники, на всех бросаются и начинают всех рвать, чего не скажешь о сборной Дании. Скорости у них в порядке, взаимодействия в команде – тоже. Канадцы уже смогли адаптироваться, а про поражение от финнов на старте первенства уже все забыли. Они же только одну эту игру проиграли, дальше всё взяли. Возьмут и эту, и возьмут уверенно, шайбы в три-четыре. Вероятнее всего, матч будет верховым», — сказал Кожевников.
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