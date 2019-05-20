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Канада — Дания: котировки на матч ЧМ-2019 по хоккею

Канада — Дания: котировки на матч ЧМ-2019 по хоккею
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Сегодня, 20 мая, на чемпионате мира по хоккею сыграют сборные Канады и Дании. Начало встречи — в 21:15 мск.

Поставить на победу Канады в основное время можно с коэффициентом 1.05. Это примерно 92% вероятности. Сделать ставку на сборную Дании можно за 26.50 (3%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 16.00 (5%).

Вероятность победы североамериканцев с учётом овертайма и серии буллитов аналитики оценили коэффициентом 1.01. На датчан можно сделать ставку за 16.00.

Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 7 шайб, можно за 1.86. На ТМ 6,5 шайбы можно поставить за 1.95.

По оценке экспертов, наиболее вероятный исход встречи — победа Канады со счётом 5:1 (коэффициент 13.00).

Сборная Канады занимает 3-е место в группе, набрав 12 очков. У Дании 6-я строчка и 5 очков в активе.

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