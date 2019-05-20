Австрия — Италия: букмекеры оценили шансы команд в матче ЧМ-2019 по хоккею

Сегодня, 20 мая, на чемпионате мира по хоккею сыграют сборные Австрии и Италии. Начало встречи — в 21:15 мск.



Поставить на победу Австрии в основное время можно с коэффициентом 1.20. Это примерно 78% вероятности. Сделать ставку на сборную Италии можно за 11.00 (9%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 7.70 (13%).



Вероятность победы австрийцев с учётом овертайма и серии буллитов аналитики оценили коэффициентом 1.11. На Италию можно сделать ставку за 6.00.



Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 2.20. На ТМ 5,5 шайбы можно поставить за 1.67.



По оценке экспертов, наиболее вероятный исход встречи — победа Австрии со счётом 4:1 (коэффициент 12.00).



Обе команды пока не набрали очков на турнире и занимают последние места в группе B. Победитель матча останется в элитном дивизионе, проигравший — покинет его.