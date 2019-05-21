Швеция — Россия: бонус за верный прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею

В заключительном матче группового этапа ЧМ-2019 по хоккею встретятся сборные Швеции и России. Букмекеры оценивают шансы россиян выше: поставить на победу команды Ильи Воробьёва в основное время можно с коэффициентом 2.00. Это примерно 47% вероятности. Сделать ставку на сборную Швеции можно за 3.20 (30%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 4.20 (23%).



БК «Фонбет» запустила акцию для читателей «Чемпионата»: сделайте верный прогноз на матч Швеция — Россия и получите 500 рублей в виде бесплатной ставки. Только для новых клиентов.



Чтобы получить бесплатную ставку, предскажите исход матча на странице акции.



Матч Швеция — Россия стартует сегодня, 21 мая, в 21:15 мск. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.