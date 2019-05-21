Чехия – Швейцария: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Чехии и Швейцарии. Игра состоится сегодня, 21 мая, в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.
Ставка: победа Швейцарии в основное время за 3.35.
«В этом матче мне всё понятно, я на швейцарцев поставлю. Почему? Просто они должны показывать и доказывать свою игру. Так они и будут играть в свою игру. Они вообще никого не отпускают – проигрывают ли они, выигрывают ли. Швейцарцы с нашими-то бились до конца. У наших была звёздная команда. Ответственность очень большая, чтобы не опозориться. Швейцарцев я считаю очень сплочённой командой. Я думаю, что они победят», — сказал Кожевников.
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