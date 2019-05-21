Чехия – Швейцария: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2019 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Чехии и Швейцарии. Игра состоится во вторник, 21 мая, в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.



Ставка: победа Чехии в матче за 1.90.



«Швейцария демонстрирует хороший хоккей, но Чехия тоже очень хороша на этом чемпионате. Я буду болеть за Чехию и думаю, что она выиграет. Победа не будет крупной, но команда Ржиги сейчас выглядит сильнее. Чехи играют хорошо, в последней игре одержали уверенную победу над Австрией и сейчас также должны добиться положительного результата. Сейчас у них очень сильное нападение, которое способно без проблем забросить 4-5 шайб как в этом матче, так и любой другой команде. Только россиянам не смогли забросить.



От предстоящей игры будет зависеть распределение мест в группе по итогам группового раунда. Но этот матч будет первым в последний день группового этапа, и командам будет не до выбора соперника по четвертьфиналу, потому что еще будет поздний матч Россия – Швеция, и в нем решится, кто какое место займет в группе. Разве что только Швейцария уже не сможет занять первое место. Она не смогла взять очков ни с Россией, ни со шведами.



Возможно, чехам достанутся США или Канада. Сложно сказать, кто лучше. США пока не показывают чемпионской игры на этом чемпионате. Они проиграли словакам, обыграли финнов лишь в овертайме, с трудом обошли Германию, а с канадцами им еще предстоит сыграть на этом турнире. Канада, наверное, выглядит чуть сильнее. Мне кажется, расклад в группе будет такой: Чехия закончит групповой этап на втором месте в группе, так как должна обыграть Швейцарию, а первыми станут или россияне, или шведы. Но сейчас чехам нужно самим одержать победу, на что я и поставлю в этом матче», — сказал Вуйтек.

