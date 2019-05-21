Букмекер ошибочно выплатил $ 700 тыс. по ставкам на политику

Австралийский букмекер Sportsbet понёс большие убытки по ставкам на федеральные выборы в Австралии. Всё дело в том, что, по всем прогнозам, победу должна была одержать оппозиционная Лейбористская партия. На неё приходилось около 70% объёма ставок на выборы.
Букмекер решил сделать досрочную выплату выигрыша всем, кто поставил на лейбористов, за два дня до выборов. Суммарная выплата составила более $ 700 тыс.
Однако, к ужасу букмекерской компании, победу на выборах одержала правящая консервативная Либерально-национальная коалиция во главе с премьер-министром страны Скоттом Моррисоном.
«Мы думали, что просто выплатим выигрыши досрочно, и всё. Никто не мог предположить такой результат», — заявил представитель компании Ричард Хаммерстон.
Таким образом, букмекеру пришлось выплатить выигрыши и тем, кто поставил на победу консерваторов.
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