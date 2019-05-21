Швеция — Россия: прогноз Виктора Гусева на матч хоккейного ЧМ-2019

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею Швеция — Россия. Встреча начнётся в 21:15 мск 21 мая.



Ставка: победа России за 2.26.



«Последняя игра в группе для обеих команд, определяется победитель группы. Шведы — чемпионы мира, а статистика последних лет складывается в пользу шведской команды. В двух предыдущих матчах победа была на стороне Швеции: 4:2 и 6:4. А из семи последних встреч Россия — Швеция пять побед у Швеции, одна ничья и один выигрыш у нас. С точки зрения статистики всё очень непросто.



Наши тренеры собрали очень хорошую, очень мощную команду. Она атакует, идёт вперёд и разрывает соперника. А оба вратаря играют просто блестяще — только два матча с пропущенными шайбами. Бывали подвиги наших голкиперов на чемпионатах, но такой стабильности я не припомню. И это очень хорошая зацепка на матч со сборной Швеции.



У обеих команд мощная линия атаки, мы увидели это с самого начала турнира. А неудача Швеции с командой Чехии меня даже удивила. Но я не думаю, что в данном случае это говорит о многом.



Четвёрка уже ясна, идёт борьба за распределение мест в группе. Мне кажется, этого достаточно для уверенного прогноза. Ставлю на победу сборной России. Давайте вместе за это поболеем», — сказал Гусев.