БК «Фонбет» подарит фрибет угадавшим победителя ЧМ-2019 по хоккею

Официальный спонсор чемпионата мира по хоккею БК «Фонбет» запускает акцию, победители которой получат бесплатную ставку на сумму 500 рублей.



Для участия в розыгрыше необходимо перейти на страницу акции, зарегистрироваться и оставить свой прогноз. Все участники, угадавшие победителя ЧМ-2019, получат фрибет 500 рублей на свой счёт.



Торопитесь, прогнозы принимаются до 23 мая включительно. В акции могут принять участие только новые клиенты БК «Фонбет».



На данный момент стали известны все участники плей-офф. Это сборные России, Финляндии, Чехии, Канады, Швеции, США, Швейцарии и Германии.



83-й чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии, в Братиславе и Кошице. Финальный поединок состоится 26 мая в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.