БК «Фонбет» подарит фрибет угадавшим победителя ЧМ-2019 по хоккею
Официальный спонсор чемпионата мира по хоккею БК «Фонбет» запускает акцию, победители которой получат бесплатную ставку на сумму 500 рублей.
Для участия в розыгрыше необходимо перейти на страницу акции, зарегистрироваться и оставить свой прогноз. Все участники, угадавшие победителя ЧМ-2019, получат фрибет 500 рублей на свой счёт.
Торопитесь, прогнозы принимаются до 23 мая включительно. В акции могут принять участие только новые клиенты БК «Фонбет».
На данный момент стали известны все участники плей-офф. Это сборные России, Финляндии, Чехии, Канады, Швеции, США, Швейцарии и Германии.
83-й чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии, в Братиславе и Кошице. Финальный поединок состоится 26 мая в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.
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