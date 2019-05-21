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БК «Фонбет» подарит фрибет угадавшим победителя ЧМ-2019 по хоккею

БК «Фонбет» подарит фрибет угадавшим победителя ЧМ-2019 по хоккею
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Официальный спонсор чемпионата мира по хоккею БК «Фонбет» запускает акцию, победители которой получат бесплатную ставку на сумму 500 рублей.

Для участия в розыгрыше необходимо перейти на страницу акции, зарегистрироваться и оставить свой прогноз. Все участники, угадавшие победителя ЧМ-2019, получат фрибет 500 рублей на свой счёт.

Торопитесь, прогнозы принимаются до 23 мая включительно. В акции могут принять участие только новые клиенты БК «Фонбет».

На данный момент стали известны все участники плей-офф. Это сборные России, Финляндии, Чехии, Канады, Швеции, США, Швейцарии и Германии.

83-й чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии, в Братиславе и Кошице. Финальный поединок состоится 26 мая в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.

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