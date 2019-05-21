Словакия – Дания: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Словакии и Дании. Игра состоится сегодня, 21 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: победа Словакии с форой (-1) за 1.50.



«Ну всё, словакам деваться некуда. Они должны побеждать, для своих болельщиков, для всего. Думаю, что в одну-две шайбы датчан обыграют. Просто там команда больно неуступчивая с хорошим катанием. Несмотря на это, словаки должны их победить по своему мастерству. Им деваться некуда. Характер должен быть, в своей стране играют. Представлять своих – великая вещь. Вот в две-три шайбы они вряд ли выиграют, всё-таки тяжело настраиваться. Ответственность давит на словаков. Команда у них не такая сильная, как все рассчитывали. Молодёжь, которая у них своя, не играет на том уровне, на который рассчитывали тренеры», — сказал Кожевников.