Букмекер связал успех в сексе со ставками на спорт
Букмекерскую компанию William Hill раскритиковали за размещение рекламы в приложении для знакомств Tinder.
Букмекер разместил рекламу со следующим текстом. «Застрял во френдзоне? Это ненадолго, если ты воспользуешься бесплатной ставкой на Челтенхемский фестиваль скачек».
После анонимных жалоб в управление по стандартам рекламы (ASA) William Hill удалил скандальную рекламу. В компании признали, что текст объявления можно толковать двояко.
При этом в заявлении преставители William Hill отметили, что всего лишь предлагали пользователям альтернативу отношениям. Однако по мнению регулятора, букмекер связал участие в азартных играх с сексуальными успехами.
Помимо властей, с осуждением рекламы букмекера выступили и представители церкви.
- 21 мая 2019
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 20 мая 2019
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 мая 2019
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:20
-
15:40
-
15:00
-
14:30
-
14:10
-
13:45
Партнерский контент