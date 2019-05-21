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Букмекер связал успех в сексе со ставками на спорт

Букмекер связал успех в сексе со ставками на спорт
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Букмекерскую компанию William Hill раскритиковали за размещение рекламы в приложении для знакомств Tinder.

Букмекер разместил рекламу со следующим текстом. «Застрял во френдзоне? Это ненадолго, если ты воспользуешься бесплатной ставкой на Челтенхемский фестиваль скачек».

После анонимных жалоб в управление по стандартам рекламы (ASA) William Hill удалил скандальную рекламу. В компании признали, что текст объявления можно толковать двояко.

При этом в заявлении преставители William Hill отметили, что всего лишь предлагали пользователям альтернативу отношениям. Однако по мнению регулятора, букмекер связал участие в азартных играх с сексуальными успехами.

Помимо властей, с осуждением рекламы букмекера выступили и представители церкви.

Источник: The Guardian

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