Букмекер связал успех в сексе со ставками на спорт

Букмекерскую компанию William Hill раскритиковали за размещение рекламы в приложении для знакомств Tinder.



Букмекер разместил рекламу со следующим текстом. «Застрял во френдзоне? Это ненадолго, если ты воспользуешься бесплатной ставкой на Челтенхемский фестиваль скачек».



После анонимных жалоб в управление по стандартам рекламы (ASA) William Hill удалил скандальную рекламу. В компании признали, что текст объявления можно толковать двояко.



При этом в заявлении преставители William Hill отметили, что всего лишь предлагали пользователям альтернативу отношениям. Однако по мнению регулятора, букмекер связал участие в азартных играх с сексуальными успехами.



Помимо властей, с осуждением рекламы букмекера выступили и представители церкви.