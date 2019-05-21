Канада – США: прогноз Александра Кожевникова на матч хоккейного ЧМ-2019

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Канады и США. Игра состоится сегодня, 21 мая, в Кошице на арене «Стил».
Ставка: победа Канады в основное время за 2.20.
«Канадцы выиграют. Почему? Да просто матч принципиальный. На прошлогоднем Чемпионате мира американцы канадцев победили со счетом 5:4 по буллитам. Канадцы сейчас без звезд. И они намного сильнее, чем со звездами. Там, конечно, есть две звезды, но играют-то другие люди, которые выходят на лед. Там будет очень жестко.
Американцы, конечно, сейчас не такие упорные. Они играют в свое удовольствие и будут готовиться к плей-офф, куда уже досрочно попали. У канадцев же принцип побеждать все и всех. Проигрывая если, быть жесткими, хамить где-то. Американцы будут хамить как всегда. Не будут успевать – тогда и будут хамить. Там нет таких игроков, кроме двух звеньев. Там такие средненькие игроки, посредственные», — сказал Кожевников.
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