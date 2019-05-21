Бесплатная ставка за точный счёт в матче Канада — США

Специально для читателей «Чемпионата» стартовал конкурс прогнозов к матчу Канада — США от букмекерской компании «Фонбет». Призовой фонд составляет 5000 рублей, которые разделят между собой 10 победителей.



Для участия в розыгрыше вам надо угадать точный счёт матча чемпионата мира по хоккею между Канадой и США. Прогнозы принимаются исключительно в комментариях к статье с конкурсом прогнозов.



Бесплатную ставку на 500 рублей получат первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счёт встречи. Для участия в конкурсе нужно обязательно зарегистрироваться в БК «Фонбет» до начала матча Канада — США, который стартует в 21:15 мск сегодня, 21 мая.



Оставляйте свои прогнозы и читайте полные условия в статье-конкурсе.