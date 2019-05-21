Бесплатная ставка за точный счёт в матче Канада — США
Специально для читателей «Чемпионата» стартовал конкурс прогнозов к матчу Канада — США от букмекерской компании «Фонбет». Призовой фонд составляет 5000 рублей, которые разделят между собой 10 победителей.
Для участия в розыгрыше вам надо угадать точный счёт матча чемпионата мира по хоккею между Канадой и США. Прогнозы принимаются исключительно в комментариях к статье с конкурсом прогнозов.
Бесплатную ставку на 500 рублей получат первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счёт встречи. Для участия в конкурсе нужно обязательно зарегистрироваться в БК «Фонбет» до начала матча Канада — США, который стартует в 21:15 мск сегодня, 21 мая.
Оставляйте свои прогнозы и читайте полные условия в статье-конкурсе.
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