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Бесплатная ставка за точный счёт в матче Канада — США

Бесплатная ставка за точный счёт в матче Канада — США
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Специально для читателей «Чемпионата» стартовал конкурс прогнозов к матчу Канада — США от букмекерской компании «Фонбет». Призовой фонд составляет 5000 рублей, которые разделят между собой 10 победителей.

Для участия в розыгрыше вам надо угадать точный счёт матча чемпионата мира по хоккею между Канадой и США. Прогнозы принимаются исключительно в комментариях к статье с конкурсом прогнозов.

Бесплатную ставку на 500 рублей получат первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счёт встречи. Для участия в конкурсе нужно обязательно зарегистрироваться в БК «Фонбет» до начала матча Канада — США, который стартует в 21:15 мск сегодня, 21 мая.

Оставляйте свои прогнозы и читайте полные условия в статье-конкурсе.

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