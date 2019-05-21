Букмекеры назвали шансы Бэйла покинуть «Реал»

Игрок «Реала» Гарет Бэйл заявил, что готов покинуть «Королевский клуб» только если ему выплатят всю причитающуюся сумму по оставшемуся контракту. Это примерно € 51 млн. Букмекеры оценили шансы валлийца покинуть Мадрид.



По оценке аналитиков, больше всего шансов на подписание игрока у «Манчестер Юнайтед». Поставить на переход Бэйла в этот клуб можно за 2.25. Это соответствует вероятности 35%.



Сделать ставку на то, что игрок сборной Уэльса не покинет «Реал» летом, можно с коэффициентом 2.50 (32%).



Вероятность возвращения Бэйла в «Тоттенхэм Хотспур» эксперты оценили коэффициентом 5.30 (17%). За 9.90 (8%) можно поставить на трансфер футболиста в «Баварию».



Шансы «Челси» купить Бэйла букмекеры оценили коэффициентом 21.00 (4%). Поставить на «Интер» можно за 26.00 (3%). Наконец, вероятность перехода в «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 67.00 (1%).



Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» летом 2013 года. Его трансфер обошёлся испанской команде в € 101 млн. Всего в составе мадридского клуба валлиец сыграл 231 матч и забил 102 мяча.