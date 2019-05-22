«Локомотив» — «Урал»: прогноз Константина Генича на финальный матч Кубка России

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Урал» в финале Кубка России сезона-2018/19.



Прогноз: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 1.82.



«Сложно давать прогноз на матч, где всё решается в одной игре. Понятно, что «Локомотив» небольшой фаворит, но в одном взятом матче может быть всё что угодно. «Урал», имея опыт таких тренерских матчей, примерно представляет, как он должен вести свою игру против этого «Локомотива». Плюс у «Урала» положительная статистика против «Локомотива» в нынешнем сезоне – победа 2:1 в Москве, и ничья 2:2 была совсем недавно.



Я думаю, что игра вряд ли получится такой же результативной, как в матче чемпионата. Скорее всего, здесь мы увидим очень тяжёлую, тягучую игру с большим количеством единоборств. Я бы рассмотрел на вашем месте вариант карточек в этой встрече. Думаю, что этих карточек в этой игре должно быть достаточно. Но если мы берём тоталы, результаты и т.д., то «Локомотив» видится мне командой более мускулистой, более прожжённой и опытной, чем «Урал». Это на поверхности, это и так понятно.



Сложно дать прогноз исключительно на победу «Локомотива», но в том, что он не проиграет в основное время, я практически не сомневаюсь. Я думаю, что много голов в этом матче ждать не стоит, поэтому мой прогноз на эту встречу – 1Х и тотал меньше 2,5. Дальше вы можете крутить и вертеть как угодно – на кону слишком много для тех и для других. У «Локомотив» ещё есть задача занять второе место и напрямую попасть в Лигу чемпионов, а для «Урала» просто будет красиво, если команда выиграет трофей и сохранит место в РПЛ на будущий сезон.



Я думаю, что мы увидим тяжёлый, боевой, настоящий кубковый матч, где забитых мячей будет немного. 1Х и тотал меньше 2,5 – этой мой прогноз, а дальше вы решайте и думайте сами».