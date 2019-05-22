«Локомотив» — «Урал»: котировки на финальный матч Кубка России

Сегодня, 22 мая, в Самаре состоится финальный матч за Кубок России сезона-2018/19. В решающем поединке сыграют «Локомотив» и «Урал».
Поставить на победу москвичей в основное время матча можно за 1.70. Это соответствует вероятности 55%. Сделать ставку на клуб из Екатеринбурга можно с коэффициентом 5.75 (17%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.40 (28%).
Вероятность победы «Локомотива» в матче эксперты оценили коэффициентом 1.35. Сделать ставку на «Урал» можно за 3.20.
Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.45. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.55. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.30. За 1.55 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.
По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа москвичей со счётом 1:0 (коэффициент 5.50).
В полуфинале команда Юрия Сёмина прошла «Ростов», а уральцы оказались сильнее тульского «Арсенала».
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