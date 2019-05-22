«Локомотив» — «Урал»: прогноз Анатолия Бышовца на финальный матч Кубка России

Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на финал Кубка России сезона-2018/19 «Локомотив» — «Урал».



Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 1.80.



«Что это за жалкое зрелище, когда лучшего игрока команды перед финалом удаляют за две карточки! То пенальти непонятное, то удаление лучших игроков… Конечно, «Локомотив» выиграет. Он наиболее «забронирован» из наших клубов, защищён.



По игре в предыдущей встрече этих соперников, опять-таки будучи в большинстве, забивая пенальти, «Локомотив» добился необходимого результата. Но и объективно, думаю, победа «железнодорожников» в финале будет закономерной. «Локомотив» и должен побеждать: уровень игроков достаточный, чтобы бороться с командой, только в последних турах лишившей себя возможности борьбы за выживание», — сказал Бышовец.