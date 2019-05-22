«Локомотив» — «Урал»: повышенные коэффициенты на финальный матч Кубка России

Сегодня, 22 мая, в финальном матче Кубка России сыграют «Локомотив» и «Урал». Матч начнётся в 18:30 мск. Букмекерская компания «Фонбет» предложила повышенные коэффициенты, которые увеличивают потенциальный выигрыш на ставках.



Поставить на победу москвичей в основное время матча в БК «Фонбет» можно за 1.70. Это соответствует вероятности 55%. Сделать ставку на клуб из Екатеринбурга можно с коэффициентом 5.75 (17%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.40 (28%).



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В полуфинале «железнодорожники» оказались сильнее «Ростова» (2:2, 2:0), а «Урал» по сумме двух встреч переиграл тульский «Арсенал» (1:0, 2:2).