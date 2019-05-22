«Локомотив» — «Урал»: повышенные коэффициенты на финальный матч Кубка России

Сегодня, 22 мая, в финальном матче Кубка России сыграют «Локомотив» и «Урал». Матч начнётся в 18:30 мск. Букмекерская компания «Фонбет» предложила повышенные коэффициенты, которые увеличивают потенциальный выигрыш на ставках.
Поставить на победу москвичей в основное время матча в БК «Фонбет» можно за 1.70. Это соответствует вероятности 55%. Сделать ставку на клуб из Екатеринбурга можно с коэффициентом 5.75 (17%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.40 (28%).
Чтобы сделать ставку на матч «Локомотив» — «Урал» с повышенными коэффициентами и бонусом до 10 000 рублей, зарегистрируйтесь на сайте БК «Фонбет».
В полуфинале «железнодорожники» оказались сильнее «Ростова» (2:2, 2:0), а «Урал» по сумме двух встреч переиграл тульский «Арсенал» (1:0, 2:2).
- 22 мая 2019
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:30
- 21 мая 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 20 мая 2019
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00