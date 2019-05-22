«Локомотив» — «Урал»: прогноз Александра Елагина на финальный матч Кубка России

Известный телекомментатор Александр Елагин дал прогноз на финальный матч Кубка России сезона-2018/19 «Локомотив» — «Урал». Встреча в Самаре начнётся сегодня, 22 мая, в 18:30 мск.
Ставка: победа «Урала» с форой (0) за 3.86.
«В финале 27-го розыгрыша Кубка России в Самаре сойдутся московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Интриги данному матчу добавляет и тот факт, что эти же соперники играли в финале национального кубка ровно два года назад.
Та встреча завершилась массовой дракой и стала настоящим скандалом. Тогда подрались Артём Фидлер и Эдгар Манучарян со стороны уральцев и Ари со стороны москвичей. Сильнее же на футбольном поле оказались железнодорожники, одолевшие соперника без видимых проблем со счётом 2:0. Многие из футболистов того финала остались в своих командах. У «Локомотива» таких игроков аж 14, а у «Урала» — 8.
Оба тренера являются опытными кубковыми бойцами. Дмитрий Парфёнов брал Кубок России в прошлом году с ныне уже покойным «Тосно». Юрий Сёмин вместе с «Локомотивом» выиграл аж пять подобных трофеев и даже тренировал «железнодорожников» в финале Кубка СССР 1990 года.
Мне кажется, что в подобной игре соперников, у которых есть своя кубковая предыстория, просто не может быть скучного футбола. Ставлю на победу «Урала» с форой (0)», — сказал Елагин.
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