«Локомотив» – «Урал»: прогноз Владислава Батурина на финальный матч Кубка России

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на финальный матч Кубка России сезона-2018/19 «Локомотив» — «Урал». Встреча в Самаре начнётся сегодня, 22 мая, в 18:30 мск.



Ставка: победа «Локомотива» за 1.80.



«Финал Кубка страны – всегда отдельная от чемпионата футбольная история, и именно поэтому в подобных встречах соперники проявляют завидное упорство, характер и даже отвагу.



Кто завоюет трофей, спрогнозировать не так просто, как может показаться на первый взгляд. Буквально несколько дней назад в Екатеринбурге местный клуб, лишённый турнирной мотивации, дал бой столичному коллективу, сражающемуся за прямую путёвку в Лигу чемпионов.



В первом круге РПЛ уральцы обыграли «Локомотив» (2:1), во втором изрядно потрепали москвичам нервишки и поделили очки (2:2). Все это лишний раз подтверждает, что «шмели» – весьма кусачие и для «железнодорожников» очень даже непростые противники.



Эти клубы сравнительно недавно уже боролись в финале за почётный трофей, и тогда успех пришёл к «Локомотиву», а игра в концовке вышла из берегов и закончилась массовой дракой.



Уважая бойцовские качества, честолюбие и смелость уральцев, сделаю прогноз в пользу команды Юрия Сёмина – она более мастеровитая, опытная и, если хотите, кубковая, учитывая предыдущие успехи москвичей в этом турнире.



К тому же команда Дмитрия Парфёнова не сможет рассчитывать на одного из своих лучших футболистов. Эрик Бикфалви пропустит финал из-за дисквалификации: красную карточку в 1/2 финала в матче с «Арсеналом» КДК отменять не стал, и это огромная потеря для уральцев.



Уверен, нас ожидает настоящий кубковый финал, в котором найдётся место эмоциям, мастерству и, возможно, даже футбольному геройству, но мой фаворит – московский клуб, и я ставлю на его победу в национальном Кубке», — сказал Батурин.