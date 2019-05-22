Букмекеры назвали фаворита ЧМ-2019 по хоккею перед четвертьфиналами

На ЧМ-2019 по хоккею завершился групповой этап. Впереди — четвертьфиналы. Букмекеры назвали фаворита турнира перед началом плей-офф.



Поставить на сборную России в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.30. Это соответствует вероятности 35%. Команда Ильи Воробьёва выиграла все матчи на групповом этапе и сыграет в четвертьфинале с командой США (коэффициент 9.00, 8%).



Шансы Канады аналитики оценили коэффициентом 4.00 (21%). Североамериканцы заняли второе место в рейтинге по итогам группового этапа и сыграют с командой Швейцарии (30.00, 3%).



Сделать ставку на команду Швеции можно за 6.50 (12%). «Тре Крунур» в четвертьфинале предстоит сыграть со сборной Финляндии (9.00, 8%).



Шансы Чехии эксперты оценили коэффициентом 7.00 (11%). В первом раунде плей-офф команда Милоша Ржиги сыграет со сборной Германии (50.00, 2%).



Четвертьфиналы состоятся 23 мая. Решающий матч турнира пройдёт 26 мая в Братиславе на арене Ондрея Непелы.