Букмекеры назвали фаворита ЧМ-2019 по хоккею перед четвертьфиналами

На ЧМ-2019 по хоккею завершился групповой этап. Впереди — четвертьфиналы. Букмекеры назвали фаворита турнира перед началом плей-офф.
Поставить на сборную России в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.30. Это соответствует вероятности 35%. Команда Ильи Воробьёва выиграла все матчи на групповом этапе и сыграет в четвертьфинале с командой США (коэффициент 9.00, 8%).
Шансы Канады аналитики оценили коэффициентом 4.00 (21%). Североамериканцы заняли второе место в рейтинге по итогам группового этапа и сыграют с командой Швейцарии (30.00, 3%).
Сделать ставку на команду Швеции можно за 6.50 (12%). «Тре Крунур» в четвертьфинале предстоит сыграть со сборной Финляндии (9.00, 8%).
Шансы Чехии эксперты оценили коэффициентом 7.00 (11%). В первом раунде плей-офф команда Милоша Ржиги сыграет со сборной Германии (50.00, 2%).
Четвертьфиналы состоятся 23 мая. Решающий матч турнира пройдёт 26 мая в Братиславе на арене Ондрея Непелы.
- 22 мая 2019
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:30
- 21 мая 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 20 мая 2019
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00