Букмекеры: Марсело перейдёт в «Ювентус» в летнее трансферное окно

Согласно котировкам аналитиков, в ближайшее трансферное окно Марсело сменит клубную прописку и перейдёт в «Ювентус». Поставить на то, что бразильский защитник «Реала» окажется в стане «старой синьоры», можно за 1.66 (вероятность 60%).



Летом 2018 года по маршруту Мадрид – Турин проследовал Криштиану Роналду — близкий друг Марсело. Сам бразильский защитник в прошедшем сезоне только 21 раз выходил на поле в стартовом составе «Реала» в матчах Примеры.



В числе других клубов, претендующих на Марсело, букмекеры называют «Интер» (коэффициент 5.00), «ПСЖ» (21.00), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (все по 34.00), «Ливерпуль» (41.00), «Тоттенхэм» (51.00) и даже злейшего врага «Реала» — «Барселону» (67.00).



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