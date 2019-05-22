«Локомотив» — «Урал»: прогноз Эльвина Керимова на финальный матч Кубка России

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на финальный матч Кубка России сезона-2018/19 «Локомотив» — «Урал». Встреча в Самаре начнётся в 18:30 мск 22 мая.



Ставка: «Локомотив» забьёт минимум 2 гола за 2.05.



«Повторение финала Кубка двухлетней давности, который, как вы помните, запомнился грандиозной дракой, пройдёт в Самаре. «Локо», как и два года назад, фаворит. «Локо» ещё не решил всех своих задач в чемпионате, но выиграть трофей «железнодорожники» хотят не меньше, чем напрямую попасть в Лигу чемпионов.



«Урал» тренирует Дмитрий Парфёнов, выигравший в прошлом году Кубок с «Тосно». В полуфинале уральцы неожиданно прошли тульский «Арсенал», победив дома и сыграв вничью в гостях. А в четвертьфинале «шмели» прошли московский «Спартак». Схема была той же, что и в матчах с Тулой — ничья в гостях и победа с сухим счётом дома.



В финале «Уралу» будет тяжело, поскольку решающий матч пройдёт на нейтральном поле в Самаре, где фанатов «Локо» будет точно не меньше. У «Локо», как ни крути, есть преимущество в классе исполнителей и один из самых титулованных тренеров в истории российского футбола.



В пяти из шести последних матчей между этими соперниками «Локо» забивал в ворота «Урала» два мяча. Я думаю, эта тенденция продолжится и в финале в Самаре. Мой прогноз — тотал голов «Локомотива» больше (1,5) за 2.05», — сказал Керимов.