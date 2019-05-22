Эксперты оценили шансы «Бостона» и «Сент-Луиса» в финале Кубка Стэнли

В финале Кубка Стэнли сыграют «Бостон» и «Сент-Луис». 1-й матч финальной серии пройдёт рано утром 28 мая по московскому времени. Букмекеры оценили шансы команд выиграть трофей.



Сделать ставку на победу «Бостона» можно с коэффициентом 1.65. Это соответствует вероятности 57%. Поставить на «Сент-Луис» можно за 2.25 (43%).



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход серии, — победа «Бостона» со счётом 4-3 (коэффициент 5.50).



«Бостон» выигрывал Кубок Стэнли 6 раз. В последний раз это случилось в сезоне-2010/11. В финале Восточной конференции «мишки» в 4 матчах победили «Каролину».



«Сент-Луис» ни разу не был обладателем Кубка Стэнли. В финале Запада «блюзмены» оказались сильнее «Сан-Хосе» в 6 матчах.