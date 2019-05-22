Российские букмекеры перечислили на развитие спорта около 1 млрд рублей

Российские букмекерские компании перечислили на развитие спорта в национальные федерации и профессиональные лиги около 1 млрд рублей в соответствии с законодательством.



«На развитие спорта в федерации и лиги от букмекеров поступило около 1 миллиарда рублей, и эти объёмы будут расти», — сообщил председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв на совещании с представителями федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов России.



По словам Дегтярёва, букмекеры выступают с предложениями увеличить сумму отчислений. Сейчас они отчисляют ежеквартально 5% от своей прибыли в адрес федераций, с которыми заключён соответствующий договор.