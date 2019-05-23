Россия — США: котировки на матч 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею
Сегодня, 23 мая, в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею сыграют сборные России и США. Начало встречи — в 17:15 мск.
Поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 66% вероятности. Сделать ставку на сборную США можно за 5.70 (17%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.50 (17%).
Вероятность прохода россиян в финал аналитики оценили коэффициентом 1.23. На США можно сделать ставку за 4.20.
Поставить на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 1.80. На ТМ 5,5 шайбы можно поставить за 2.00.
По оценке экспертов, наиболее вероятный счёт встречи — ничья 2:2 (коэффициент 13.00).
Сборная России в случае победы вероятнее всего сыграет с победителем пары Финляндия — Швеция.
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