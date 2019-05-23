Россия — США: бесплатная ставка за верный прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею

В матче 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею встретятся сборные России и США. Букмекеры оценивают шансы россиян выше: поставить на победу команды Ильи Воробьёва в основное время можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 66% вероятности. Сделать ставку на сборную США можно за 5.70 (17%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.50 (17%).
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Матч Россия — США стартует сегодня, 23 мая, в 17:15 мск. Россияне прошли групповой этап без поражений, американцы дважды проиграли: Словакии (1:4) и Канаде (0:3).
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