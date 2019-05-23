Букмекеры назвали варианты продолжения карьеры Дениса Глушакова

Согласно котировкам аналитиков, наибольшее шансы заполучить Дениса Глушакова до 1 августа 2019 года у «Ростова». Поставить на то, что один из творцов чемпионства «Спартака» сезона-2016/17 отправится в клуб к Валерию Карпину, можно за 3.00 (вероятность 20%).



Ниже оценили букмекеры шансы Глушакова остаться в «Спартаке», перейти в «Ахмат» или в зарубежный коллектив. Каждый из упомянутых вариантов доступен с коэффициентом 4.00. (16%). Сделать ставку на то, что Денис отправится в «Краснодар», можно с коэффициентом 5.00 (12%), а вероятность возможного переезда в «Урал» оценивают коэффициентом 6.00 (10%).



По мнению специалистов, Глушаков вряд ли заинтересует другие топ-клубы РПЛ. Трансфер Дениса в «Локомотив» букмекеры оценили коэффициентом 15.0 (4%), а теоретический переход в ЦСКА или «Зенит» — коэффициентом 20.0 (3%).



В нынешнем сезоне Глушаков принял участие в 18 матчах в рамках РПЛ и отметился 3 забитыми мячами.



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