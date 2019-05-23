Канада – Швейцария: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч четвертьфинала чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Канады и Швейцарии. Игра состоится сегодня, 23 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: победа Канады как минимум в 2 шайбы за 1.85.



«Что я могу сказать об этом матче? Конечно, канадцы должны побеждать швейцарцев, тут и вопросов особо нет. Встреча будет упрямая, в этом я не сомневаюсь. Начала получаться игра у канадцев. Это одна из самых сильных команд на этом чемпионате. По игре это видно. Мощь есть, есть кому забивать, команда на ходу. Сборную Швейцарии они должны побеждать. Причём обыгрывать своим таким нахальством, упёртостью. Должны канадцы выиграть. Если швейцарцы будут проигрывать, то они явно пойдут ва-банк, как со сборной России. Ведь и за две минуты можно много пропустить. Я думаю, что в две-три шайбы сборная Канады своего соперника одолеет», — сказал Кожевников.