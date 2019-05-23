Канада – Швейцария: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2019 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек сделал прогноз на матч четвертьфинала чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Канады и Швейцарии. Игра состоится сегодня, 23 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: 5 или больше шайб за 1.65.



«Канада стала первой в группе, хотя все уже думали, что первой будет Финляндия. Но финны проиграли Германии. Швейцария могла и повыше место занять в своей группе. Швейцарцы хорошо играют, хорошо катаются, хорошо действуют с шайбой. Они более технично, комбинационно играют, чем канадцы. Мне швейцарцы нравятся на этом чемпионате. Они очень быстро входят в зону соперника, защитники подключаются, разыгрывают шайбу в атаке, но и успевают возвращаться в среднюю зону. Ещё перед плей-офф усилились – приехал Нидеррайтер. Но они немного боятся канадцев, как и Германия.



Да, Швейцария в прошлом году в полуфинале обыграла Канаду. Но сейчас, думаю, Канада возьмёт своё; может быть, не без проблем, но возьмёт своё и победит. Мне кажется, это может быть наилучший, самый зрелищный и результативный матч всех четвертьфиналов. Счёт будет 5:3 или 4:2», — сказал Вуйтек.