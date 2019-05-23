Финляндия – Швеция: прогноз Александра Кожевникова на 1/4 финала ЧМ-2019

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч четвертьфинала чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Финляндии и Швеции. Игра состоится сегодня, 23 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: победа Швеции в основное время за 1.55.



«Ну вот тут вообще тот ещё матч. Это сплошная головная боль, не поймёшь даже, когда финны хороши, а когда и шведы. Всё-таки в том году чемпионами стали. И вот кому тут не повезло с соперником, спросите вы? А я даже и не знаю, кому, обе команды хороши. Трудно говорить. Вот если брать по составу, то в данный момент, очевидно, шведы лучше, выглядят посильнее, помобильнее.



Команда у финнов молодая. Они могут и не выдержать. В последнее время финны со шведами встречаются часто. Это больная мозоль такая, знаете. При каких-то обстоятельствах они и раньше спасали даже нашу, советскую ещё, сборную. Я вот думаю, что сейчас шведы явно сильнее. У них настолько принципиальный матч, что шведы будут играть от ножа. Думаю, что в одну шайбу шведы победят. Я поставлю на сборную Швеции, хотя и очень трудно угадать. У них там настолько всё перемешано», — сказал Кожевников.