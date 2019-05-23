Россия — США: прогноз «Чемпионата» на матч 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею Россия — США. Встреча 1/4 финала состоится сегодня, 23 мая, начало — в 17:15 мск.



Ставка: победа сборной США по броскам в створ за 2.50.



«Понятно, что в трезвом уме ставить против подопечных Ильи Воробьёва сейчас практически нереально. И всё же всерьёз ожидать спокойной победы над сборной США по меньшей мере наивно. На групповом этапе североамериканские команды довольно часто валяют дурака, но на плей-офф это не распространяется: давление, игра в тело и агрессия на пятаке будут иными.



Вдобавок, «звёздно-полосатые» — один из самых неудобных соперников для нынешней «Красной машины». В их составе внушительное количество реактивных игроков, всегда способных убежать и раздеть на чистом льду кого угодно. Россияне порой медлят с переходом из атаки в оборону, так что выходы «3-в-2» или «2-в-1» гости получат.



Второй момент — большинство. Арбитры немного поддушивали наших хоккеистов в матчах со Швейцарией и Швецией, этот фактор совсем не обнадёживает. Каждое необязательное удаление может дорого обойтись, потому что с реализацией лишнего у американцев проблем нет. Тренеры должны попросить хоккеистов действовать аккуратнее, так что проверим ТМ 7,5 малого штрафа за 2.10.



Любопытно выглядит победа сборной США по броскам в створ за 2.50. Дело в том, что ставка прошла бы в каждой из семи предыдущих очных встреч. У подопечных Джеффа Блэшилла есть проблемы с тонкими и неожиданными решениями, а вот с количеством бросков и нагрузкой на вратарей всё замечательно. За такой коэффициент надо брать.



Проход россиян за 1.23 — это несерьёзно, а брать большие форы опасно. Потому поищем другие варианты. Нам приглянулись ИТБ 2 шайбы США за 2.17. К обороне и вратарям американцев вопросов полно, но атака на пару-тройку шайб явно способна. Даже в провальном матче с Канадой (0:3) моментов было достаточно, подвела реализация».

Россия — США. Прогноз: Кейн и Айкел нагрузят Василевского В семи предыдущих очных встречах американцы побеждали по количеству бросков.