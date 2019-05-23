ЦСКА – «Зенит»: прогноз Владимира Гомельского на матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на первый матч серии плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА – «Зенит». Матч начнётся в 19:30 23 мая.



Ставка: как минимум 165 очков в матче за 1.77.



«Это первый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ до 3 побед. В регулярном сезоне команды сыграли 1-1. В Санкт-Петербурге, 20 января, победил «Зенит» — 93:86. В Москве, 7 апреля, победил ЦСКА — 83:73. В 2018 году команды играли в полуфинальном матче «Финала четырех» Лиги ВТБ. Победил ЦСКА — 84:67.



ЦСКА будет играть первый матч после победы в Евролиге. Тренер Димитрис Итудис должен будет определить, кто из легионеров не попадет в заявку (в играх Единой лиги в протокол можно вносить только 6 легионеров). Непростая задача. Предположу, что не выйдут на площадку Алек Питерс и Кори Хиггинс. У первого большая конкуренция на позиции, у второго по-прежнему болит правая рука.



Стартовая пятерка ЦСКА в этом случае будет выглядеть так: Хэккетт, Де Коло, Курбанов, Воронцевич и Хантер. Родригеса, Клайберна и Хайнса будут использовать в качестве 6-го,7-го и 8-го игроков. Уверен, что Итудис обязательно задействует и Боломбоя, Антонова и Ухова. Главная задача ЦСКА — выиграть щит. «Армейцы» регулярно уступают в борьбе за отскоки «Зениту», учитывая гиперактивность на щите Рейнольдса, Ютоффа, Валиева и Трушкина.



«Зенит» очень быстро и качественно переходит от защиты к нападению. Это заложил еще тренер Василий Карасев, а новый главный тренер Плаза развивает. Имея в составе таких быстрых и техничных защитников, как Коди Миллер-Макинтайр, Галь Мекель, Филипп Скрабб и Евгений Воронов, а также легких форвардов — Марко Симоновича и Сергея Карасева, грех было бы не бежать. Матч судит опытная бригада арбитров: Олег Латышев (Латвия), Сашо Петек (Словения) и Семен Овинов (Россия). Можно предположить, что далеко не каждое касание игрока с мячом будет определяться как нарушение правил. Это на руку «Зениту».



Прогноз: победа ЦСКА с преимуществом не более 11 очков, общий тотал более 164 очков», — сказал Гомельский.

