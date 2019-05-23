Чехия — Германия: прогноз Владимира Вуйтека на матч 1/4 финала ЧМ-2019

Известный тренер Владимир Вуйтек сделал прогноз на матч четвертьфинала чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Чехии и Германии. Игра состоится сегодня, 23 мая, в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.



Ставка: победа Чехии минимум в 2 шайбы за 1.60.



«Атмосфера на чемпионате очень хорошая, заполненные дворцы даже на таких матчах, как Австрия – Италия. Чемпионат с этой точки зрения удаётся. В Братиславе очень много чехов. И в этом матче за Чехию будет полный дворец, и чехи будут играть на максимуме. Класс игроков Чехии выше. Все факторы за них в этом матче.



Чехия хорошо проводит чемпионат. Проиграла только России. В матче со Швейцарией два периода играли лучше, вели – 4:2, но в третьем периоде швейцарцы прибавили и почти весь период играли в зоне Чехии. В конце матча швейцарцы сняли вратаря, хотели выиграть, чтобы занять второе место. Если бы не это, то Швейцария не проиграла бы тот матч. Чехии повезло. Она точно не хотела попасть на американцев в четвертьфинале, а Германия, как мне кажется, хороший вариант.



Немцы могут побороться, сыграть на 120%. Германия постарается играть от строгой, жёсткой обороны, делать провокации, стычки, внимательно сыграть перед своими воротами. Вратарь у немцев и Драйзайтль могут создать конкуренцию. Не думаю, что против его звена будут выпускать определённую тройку, но уделят ему повышенное внимание. Будут следить за ним, не давать пространства, сразу атаковать, чтобы не дать ему возможности раскатиться. Другое дело, как будет при игре немцев в большинстве, как он себя проявит при игре «пять на четыре», он мастер в этом деле.



В этом матче Чехия однозначно должна победить. Думаю, выиграет как минимум в две шайбы. А если будет выигрывать только в одну, то забьёт в пустые ворота», — сказал Вуйтек.