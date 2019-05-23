Букмекеры назвали фаворитов в борьбе за Поля Погба

Аналитики выделяют 3 клуба, в которых может оказаться Поль Погба по итогам летнего трансферного окна.
По мнению букмекеров, явный фаворит в борьбе за француза — мадридский «Реал». Сделать ставку на то, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» перейдёт в стан «сливочных», можно за 2.09 (вероятность 41%).
Возможный трансфер Погба в «ПСЖ» или в «Барселону» эксперты оценили коэффициентами 21.0 (4%) и 34.0 (2%). Поставить на то, что француз останется в «Манчестер Юнайтед» или подпишет контракт с любым неупомянутым клубом можно за 1.67 (53%).
В прошедшем сезоне Поль Погба, выступая за «Манчестер Юнайтед», набрал 22 балла по системе гол + пас в 35 матчах в АПЛ.
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