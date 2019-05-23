Чехия — Германия: прогноз «Чемпионата» на матч 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею Чехия — Германия. Встреча 1/4 финала состоится сегодня, 23 мая, начало — в 21:15 мск.



Ставка: Германия забьёт минимум 2 шайбы за 1.89.



«Потенциальный выход в полуфинал станет для немцев безусловным успехом, а поражение в Чехии расценят как катастрофу, учитывая уровень соперника. Парни Милоша Ржиги заметно сильнее по составу, однако с той же Швейцарией победа в основное время была добыта только из-за необходимости «крестоносцев» получить три очка, что привело к смене вратаря при счёте 4:4 и голу в пустые ворота.



На наш взгляд, в этом матче лучше воздержаться от ставок на конечный результат в пользу той или иной команды. Форы «-2» на номинальных хозяев или «+2» на немцев выглядят слишком непредсказуемо. Чехи с их потрясающим нападением способны отгрузить полную авоську, вот только у Германии всё в порядке с обороной, сбой был лишь в матче с Канадой. От финнов и американцев коллектив Тони Сёдерхольфа пропустил в сумме только пять шайб.



Зато защитную линию Милоша Ржиги мы не можем назвать выдающейся. У Чехии явный перекос в сторону нападения, а менять стиль игры ради не самого грозного соперника фаворит вряд ли станет. В связи с этим предлагаем присмотреться к ставке на тотал Германии больше 1,5 за 1.88. Да, немцы дважды не добирались до нужного рубежа, но тем же финнам забили четыре шайбы.



Чехия всухую разнесла Италию и Австрию, а в остальных поединках оборона Милоша Ржиги действовала не слишком надёжно. Если пару пробоин от Швеции и три гола от России можно считать достойным результатом, то две шайбы от Норвегии, три от Латвии и четыре от Швейцарии свидетельствуют о чрезмерной увлечённости атакой.



С грандами Милош Ржига готов к прагматичному хоккею с оглядкой на тылы, но с середняками и аутсайдерами Чехия в первую очередь думает о реализации собственного потенциала в нападении и не слишком переживает о защите. Немцы получат достаточно пространства для быстрых атак, а забивать сборная Германии готова кому угодно».

Чехия – Германия. Прогноз: немцы воспользуются пространством С середняками и аутсайдерами Чехия слишком увлекается атакой, что приводит к проблемам в обороне.