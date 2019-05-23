Финляндия — Швеция: прогноз «Чемпионата» на матч 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею Финляндия — ШВеция. Встреча 1/4 финала состоится сегодня, 23 мая, начало — в 21:15 мск.
Ставка: победа Швеции с форой "-1" за 1.76.
«Финляндия — очень молодой коллектив, две трети которого вообще не играли на чемпионатах мира. Вся угроза в нападении исходит от пары-тройки хоккеистов, а спецбригады заметно уступают тем, что есть у жёлто-синих. Атакуют с ходу они здорово, но всё же явно хуже, чем богатая на звёзд НХЛ сборная США.
В общем, если Швеция сыграет на своём уровне, то наверняка одержит победу с разницей в две-три шайбы. История личных встреч тоже на их стороне: в пяти последних матчах на ЧМ, ОИ и Кубке мира (Евротур по понятным причинам не берём) «тре крунур» одержали пять побед при надёжной игре в защите. 3:1, 4:1, 2:0, 2:1 и 3:0.
В общем, если брать П2 за 1.60 для вас слишком скучно, стоит рассмотреть П2 + ТМ 6,5 шайбы за 2.07 или П2 с форой "-1" за аккуратные 1.76. ИТМ 2 шайбы Финляндии за 1.69 вроде бы выглядит неплохо, но больно уж часто на групповом этапе чудила оборона шведов. Для такого коэффициента риск ощутим.
Проверим ТБ 1 шайбы Швеции в первом периоде за 2.15. После разноса от россиян проблем с настроем и мотивацией быть не должно, так что есть все основания ждать агрессивного дебюта. В таком случае работы у вратаря сборной Финляндии наверняка будет много с первых же минут.
Заключительный вариант — ТМ 0,5 очка Каапо Какко за 2.30. Финский вундеркинд зажёг на старте турнира, после чего ушёл в тень и не набрал очков в трёх заключительных матчах группового этапа. Пожалуй, коэффициент тут должен быть чуть ниже, в районе двойки».
- 23 мая 2019
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