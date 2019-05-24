Эксперты оценили шансы Канады и Чехии выйти в финал ЧМ-2019 по хоккею

25 мая сборные Канады и Чехии сыграют в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею. Букмекеры оценили шансы команд сыграть в решающем матче турнира.
Сделать ставку на то, что в финал выйдет сборная Канады, можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 59% вероятности. Поставить на то, что в этой паре сильнее окажется Чехия, можно за 2.35, что соответствует вероятности 41%.
В 1/4 финала Канада на последней секунде матча со Швейцарией сумела перевести встречу в овертайм. Там победную шайбу забросил Марк Стоун. Чехия в своём четвертьфинале обыграла Германию со счётом 5:1. После 2-го периода на табло была ничья — 1:1, но в 3-м игровом отрезке команда Милоша Ржиги сломила сопротивление соперника.
В финале победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии России и Финляндии.
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