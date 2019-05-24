Аналитики назвали шансы России и Финляндии пройти в финал ЧМ-2019 по хоккею

25 мая сборные России и Финляндии сыграют в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею. Букмекеры оценили шансы команд сыграть в решающем матче турнира.
Сделать ставку на то, что в финал выйдет сборная России, можно с коэффициентом 1.25. Это примерно 76% вероятности. Поставить на то, что в этой паре сильнее окажется Финляндия, можно за 4.00, что соответствует вероятности 24%.
В 1/4 финала сборная России победила США со счётом 4:3. Команда Ильи воробьёва забросила 2 шайбы в 1-м периоде, после чего смогла сохранить преимущество. Финны еще за 2 минуты до финальной сирены проигрывали Швеции, но, сняв вратаря, смогли перевести встречу в овертайм, где забросили решающую шайбу. Встреча завершилась со счётом 5:4.
В финале победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии Канады и Чехии.
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