Клиент букмекера проиграл 1,5 млн рублей по ставке на матч ЧМ-2019 по хоккею

Клиент букмекерской компании «Фонбет» потерял 1,5 млн рублей, поставив их на матч ЧМ-2019 по хоккею между Канадой и Швейцарией.



Игрок сделал ставку в размере 1,5 млн рублей на успех североамериканской сборной в основное время матча с коэффициентом 1.35. Канадцы победили, но только в овертайме, поэтому ставка не сыграла.



Счёт в матче в конце 1-го периода открыли швейцарцы, отличился Свен Андригетто. Во 2-м игровом отрезке команды обменялись голами: сначала забил канадец Марк Стоун, затем игрок сборной Швейцарии Нико Хишир. Спастись сборной Канады удалось за 0,4 секунды до финальной сирены, шайбу забросил Дэймон Сиверсон. В овертайме Стоун оформил дубль и вывел Канаду в полуфинал ЧМ-2019.



В 1/2 финала ЧМ-2019 канадцы 25 мая сыграют со сборной Чехии.