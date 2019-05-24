Букмекеры оценили вероятность продления контракта «Зенита» с Кокориным

Срок контракта Александра Кокорина с «Зенитом» истекает 30 июня 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий сине-бело-голубых принял участие лишь в 3 матчах, в каждом из которых выходил на замену.



В 1-й части сезона Кокорин восстанавливался после тяжёлой травмы, а затем попал в нашумевшую историю вместе с Павлом Мамаевым и оказался под стражей. Суд приговорил футболиста к 1,5 года лишения свободы. Руководству «Зенита» предстоит непростой выбор.



Поставить на то, что сине-бело-голубые всё же продлят контракт с Кокориным до 1 июля 2019 года, можно за 1.85 (вероятность 50%). Обратное развитие событий эксперты оценивают аналогичным коэффициентом 1.85 (50%).



Если Александр станет свободным агентом, то наверняка подпишет соглашение с одним из клубов РПЛ, так как несколько руководителей уже выразили желание увидеть нападающего в своей команде.



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