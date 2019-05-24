Эксперты назвали шансы Надаля и Федерера выиграть «Ролан Гаррос»—2019

Вчера, 23 мая, в Париже прошла жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Франции 2019 года. Букмекеры назвали фаворитов турнира в мужском одиночном разряде.
Шансы Рафаэля Надаля эксперты оценили коэффициентом 1.90. Испанец может выиграть «Ролан Гаррос» в 12-й раз в своей карьере. В первом круге Надалю предстоит сыграть с одним из победителей квалификации.
Поставить на Новака Джоковича можно за 3.90. Серб посеян в Париже под первым номером, на старте турнира он сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.
Вероятность успеха Доминика Тима из Австрии аналитики оценили коэффициентом 5.00. Прошлогодний финалист «Ролан Гаррос» начнёт свой путь матчем с американцем Томми Полом.
Сделать ставку на Роджера Федерера можно за 15.00. Швейцарец впервые за несколько лет сыграет в Париже. Его первый соперник — итальянец Лоренцо Сонего. Кстати, Федерер и Надаль попали в одну половину сетки и могут встретиться в полуфинале.
За 17.00 можно сделать ставку на Александра Зверева из Германии, за 18.00 — на грека Стефаноса Циципаса. Шансы представителей России аналитики оценивают чуть ниже: на Даниила Медведева можно поставить с коэффициентом 30.00, на Карена Хачанова — за 55.00.
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