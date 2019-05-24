Букмекеры принимают ставки на гол вратаря на ЧМ-2019 по хоккею

На ЧМ-2019 по хоккею определились участники полуфиналов: Россия сыграет с Финляндией, а Канада — с Чехией.



Букмекеры предложили сделать ставки на то, состоится ли на турнире гол в исполнении вратаря. Сделать ставку на то, что один из голкиперов сможет отличиться, можно с коэффициентом 400.00. То есть шансы на такое развитие событий менее 1%.



Гол вратаря — событие не рядовое. Так, например, в истории Национальной хоккейной лиги отличиться заброшенной шайбой смогли всего 14 человек. В их числе россиянин Евгений Набоков. В сезоне-2001/02 вратарь «Сан Хосе» поразил ворота «Ванкувера». В КХЛ голами отметились четыре вратаря, последнюю на данный момент вратарскую шайбу забросил Йони Ортио из «Витязя».



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