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Букмекеры принимают ставки на гол вратаря на ЧМ-2019 по хоккею

Букмекеры принимают ставки на гол вратаря на ЧМ-2019 по хоккею
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На ЧМ-2019 по хоккею определились участники полуфиналов: Россия сыграет с Финляндией, а Канада — с Чехией.

Букмекеры предложили сделать ставки на то, состоится ли на турнире гол в исполнении вратаря. Сделать ставку на то, что один из голкиперов сможет отличиться, можно с коэффициентом 400.00. То есть шансы на такое развитие событий менее 1%.

Гол вратаря — событие не рядовое. Так, например, в истории Национальной хоккейной лиги отличиться заброшенной шайбой смогли всего 14 человек. В их числе россиянин Евгений Набоков. В сезоне-2001/02 вратарь «Сан Хосе» поразил ворота «Ванкувера». В КХЛ голами отметились четыре вратаря, последнюю на данный момент вратарскую шайбу забросил Йони Ортио из «Витязя».

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