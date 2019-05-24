Эксперты оценили шансы Марио Фернандеса дать интервью на русском языке

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес живет и играет в России с 2012 года. Гражданство он получил в 2016 году. Правда, знаниями русского защитник пока не блещет.



«Я многое понимаю. Язык учу и уже многое знаю», — говорил защитник перед стартом ЧМ-2018 по футболу.



Букмекеры принимают ставки на то, даст ли бразилец с российским паспортом интервью на русском языке. Сделать ставку на то, что до 1 августа 2019 года Фернандес в одном из интервью скажет 5 слов на русском, можно с коэффицентом 5.8. Это соответствует вероятности приблизительно в 16%.



Поставить на то, что интервью на русском языке не случится, можно за 1.10 (84%).



За сборную России Фернандес сыграл в 16 матчах, забив 1 гол. Кроме того, на счету игрока обороны 1 неофициальный матч за сборную Бразилии.