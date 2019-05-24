«РБ Лейпциг» — «Бавария»: котировки на финальный матч Кубка Германии

Завтра, 25 мая, в Берлине состоится финальный матч за Кубок Германии сезона-2018/19. В решающем поединке сыграют «Лейпциг» и «Бавария». Матч начнётся в 21:00 мск.



Поставить на победу баварцев в основное время матча можно за 1.55. Это соответствует вероятности 61%. Сделать ставку на клуб из Лейпцига можно с коэффициентом 5.60 (16%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.30 (22%).



Вероятность победы «Баварии» в матче эксперты оценили коэффициентом 1.30. Сделать ставку на «РБ Лейпциг» можно за 3.60.



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.55. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.45. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.63. За 2.15 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа мюнхенцев со счётом 2:1 (коэффициент 8.50).