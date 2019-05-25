«Барселона» – «Валенсия»: прогноз Жорди Гратакоса на финал Кубка Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола сделал прогноз на финал Кубка Испании сезона-2018/19 «Барселона» – «Валенсия».



Ставки: победа «Барселоны» за 1.60, гол Месси за 1.52.



«Жду очень интересную игру, потому что играют «Барселона» и «Валенсия». Для «Валенсии» это хороший шанс. Она проводит хороший сезон – заняла четвёртое место в чемпионате, которое даёт право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Также команда дошла до полуфинала Лиги Европы, это хороший результат. Вторую часть сезона команда провела очень хорошо, показывает хорошие результаты. Для меня «Валенсия» один из лучших клубов Европы, поэтому будет очень трудно «Барсе» выиграть у «Валенсии».



«Барселона» выиграла Ла Лигу, но провалилась в Лиге чемпионов. Эта игра для неё тоже важна, потому что если она выиграет, то оформит дубль второй сезон подряд.



У «Валенсии» не сыграет Черышев, он получил травму месяц назад. Для «Валенсии» это очень важный игрок. Но у «Валенсии» есть хорошие нападающие – Родриго, Гамейро. Будет очень интересно, какой будет состав. У «Барсы» травмирован Суарес, под вопросом Усман Дембеле, Тер Штеген, Семеду и Коутиньо. Но у «Барсы» есть фактор Месси, который уже забил в этом сезоне 50 голов.



Будет очень интересный матч, шансы 50 на 50, потому что в одной игре может случиться всё что угодно. Это большой праздник для всех болельщиков «Валенсии» и «Барселоны». Я думаю, что «Барса» победит и Месси забьёт».