«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на финал Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Валенсия» в финале Кубка Испании сезона-2018/19.



Прогноз: тотал меньше 3 мяча за 1.98.



«Барселона» — фаворит, «Валенсия» — андердог, но «Валенсия» в этом сезоне «Барселоне» ни разу не проиграла. Была ничья дома — 1:1. 2:2 сыграли на «Камп Ноу», притом «Валенсия» вела — 2:0. Но в кубковой игре может быть все что угодно. У «Барселоны» кадровые проблемы: под вопросом Тер Штеген, точно не будут играть Суарес, Усман Дембеле, под вопросом — Коутиньо. Конечно, «Барселоне» очень тяжело после «Ливерпуля» собраться на матч, где нужно выиграть трофей. Хочется закончить сезон на мажорной ноте после кляксы с «Ливерпулем», так что настрой будет сумасшедший.



Было бы красиво «Валенсии» в год 100-летия дойти до полуфинала Лиги Европы, ударно закончить чемпионат Испании с попаданием в Лигу чемпионов и выиграть Кубок Испании, чего давненько «Валенсия» не делала.



Думаю, «Валенсия» знает свои сильные стороны. Матч будет похож на игру на «Месталье», когда команды играли в первом круге чемпионата. «Валенсия» тогда быстро забила благодаря угловому, а потом весь матч практически отбивалась. Да, позволила Месси сравнять счёт, но в целом матч был с минимумом возможностей и моментов. Думаю, сейчас, отдавая себе отчет, что, если ввяжется в открытый футбол с «Барселоной», может поплатиться, «Валенсия» сыграет максимально аккуратно и закрыто.



Конечно, никаких 5:0, как было в прошлом году в Кубке Испании, когда «Барселона» разгромила «Севилью», здесь ждать не стоит. Думаю, футбол будет менее результативным, так как слишком многое стоит на кону, слишком многое стоит для «Валенсии». «Барселоне» выиграть очередной трофей важно, но не так принципиально, а вот «Валенсии» куда важнее».