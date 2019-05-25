Россия – Финляндия: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2019 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек сделал прогноз на матч полуфинала чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными России и Финляндии. Игра состоится сегодня, 25 мая, и начнётся в 16:15 мск.
Ставка: победа России в основное время за 1.45.
«Здесь явный фаворит Россия. Россияне должны побеждать. Это, конечно, сюрприз, что Финляндия вышла в полуфинал, но шведы играли плохо. Шведы и в группе с сильными командами сыграли не очень. Классу и мастерству игроков сборной России финны, думаю, ничего не смогут противопоставить. Россияне, в отличие от матча с США, могут выиграть и с преимуществом в две-три шайбы.
Игроки у финнов не такого высокого класса, финны сильны командной игрой, но против России этого не хватит. Перед этим матчем я бы не стал смотреть на то, что финны не очень удобный соперник для России. Россия здорово проводит чемпионат, практически все лучшие российские хоккеисты из НХЛ в составе. Для ставки я тут других вариантов, кроме как победа России в основное время, даже не рассматриваю», — сказал Вуйтек.
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