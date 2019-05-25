Россия — Финляндия: котировки на полуфинальный матч ЧМ-2019 по хоккею

Сегодня, 25 мая, в первом полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею сыграют сборные России и Финляндии. Начало встречи — в 16:15 мск.



Поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 65% вероятности. Сделать ставку на сборную Финляндии можно за 5.50 (18%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.70 (17%).



Вероятность победы россиян с учётом овертайма и серии буллитов аналитики оценили коэффициентом 1.25. На финнов можно сделать ставку за 4.00.



Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 2.15. На ТМ 5,5 шайбы можно поставить за 1.70.



По оценке экспертов, наиболее вероятный исход встречи — ничья 2:2 (коэффициент 13.00).



В финале победитель матча встретится с сильнейшим в противостоянии сборных Канады и Чехии.

Россия — Финляндия. Прогноз: Овечкин расчехлит Царь-пушку Финал с Канадой всё ближе, но финны очень хорошо играют против топ-сборных.