Россия — Финляндия: котировки на полуфинальный матч ЧМ-2019 по хоккею

Сегодня, 25 мая, в первом полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею сыграют сборные России и Финляндии. Начало встречи — в 16:15 мск.
Поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 65% вероятности. Сделать ставку на сборную Финляндии можно за 5.50 (18%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.70 (17%).
Вероятность победы россиян с учётом овертайма и серии буллитов аналитики оценили коэффициентом 1.25. На финнов можно сделать ставку за 4.00.
Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 2.15. На ТМ 5,5 шайбы можно поставить за 1.70.
По оценке экспертов, наиболее вероятный исход встречи — ничья 2:2 (коэффициент 13.00).
В финале победитель матча встретится с сильнейшим в противостоянии сборных Канады и Чехии.
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