Канада — Чехия: эксперты назвали фаворита полуфинального матча ЧМ-2019 по хоккею

Сегодня, 25 мая, на чемпионате мира по хоккею в полуфинале сыграют сборные Канады и Чехии. Начало встречи — в 20:15 мск.



Поставить на победу Канады в основное время можно с коэффициентом 1.95. Это примерно 49% вероятности. Сделать ставку на сборную Чехии можно за 3.20 (31%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 4.50 (21%).



Вероятность победы канадцев с учётом овертайма и серии буллитов аналитики оценили коэффициентом 1.60. На чехов можно сделать ставку за 2.35.



Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 1.95. На ТМ 5,5 шайбы можно поставить за 1.85.



По оценке экспертов, наиболее вероятный исход встречи — ничья 2:2 (коэффициент 11.00).



В финале победитель матча встретится с сильнейшим в противостоянии сборных России и Финляндии.