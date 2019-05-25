Канада — Чехия: эксперты назвали фаворита полуфинального матча ЧМ-2019 по хоккею

Сегодня, 25 мая, на чемпионате мира по хоккею в полуфинале сыграют сборные Канады и Чехии. Начало встречи — в 20:15 мск.
Поставить на победу Канады в основное время можно с коэффициентом 1.95. Это примерно 49% вероятности. Сделать ставку на сборную Чехии можно за 3.20 (31%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 4.50 (21%).
Вероятность победы канадцев с учётом овертайма и серии буллитов аналитики оценили коэффициентом 1.60. На чехов можно сделать ставку за 2.35.
Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 1.95. На ТМ 5,5 шайбы можно поставить за 1.85.
По оценке экспертов, наиболее вероятный исход встречи — ничья 2:2 (коэффициент 11.00).
В финале победитель матча встретится с сильнейшим в противостоянии сборных России и Финляндии.
- 25 мая 2019
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:20
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
- 24 мая 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:01
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 мая 2019
-
21:29
-
20:28
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:36
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00